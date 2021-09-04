Задержанного в Швейцарии россиянина подозревают во вмешательстве в выборы в США

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американские власти, по запросу которых в Швейцарии в марте был задержан российский предприниматель Владислав Клюшин, намереваются обвинить его во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщила в субботу британская газета The Times, ссылаясь на адвоката россиянина Оливера Сирика.

Как пишет издание, Клюшина подозревают в том, что он руководил якобы имевшей место операцией российских спецслужб по вмешательству в выборный процесс и имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США. По данным The Times, в США Клюшин проходит в качестве обвиняемого по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами вместе с россиянином Иваном Ермаковым, которого американцы считают сотрудником Главного управления (ГУ) Генштаба ВС РФ. Как уточнил адвокат Сирик, Ермаков входит в руководство принадлежащей Клюшину IT-компании М13. В 2018 году Ермакову и еще 11 россиянам были предъявлены обвинения в попытках оказать влияние на демократические процессы в США, в настоящий момент эти лица находятся под американскими санкциями.

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. По данным швейцарской газеты Matin Dimanche, за океаном россиянину инкриминируют "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", речь идет о якобы имевшей место "краже более $10 млн". По словам Сирика, в случае с Клюшиным США "замаскировали свою аргументацию", направив запрос об экстрадиции по мотивам общеуголовного характера.

"Материалы уголовного дела, рассматриваемого в окружном суде штата Массачусетс, были засекречены. Американские федеральные обвинители сообщают лишь, что подтвердить или опровергнуть факт существования этого дела невозможно. Это довольно необычно, поскольку господин Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле, а подобная информация обычно широко освещается в США", - заявил The Times Сирик. По его мнению, это сделано, чтобы скрыть "политические мотивы" экстрадиции, наличие которых препятствовало бы выдаче россиянина США швейцарскими властями.

Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако Клюшин обжаловал это решение, и теперь свое слово должен сказать швейцарский суд. 30 августа представитель управления сообщил, что ведомство отклонило поступивший 7 апреля из России запрос о выдаче Клюшина по подозрению "в экономических преступлениях".

Расследование Мюллера

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Бывший президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также многократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.