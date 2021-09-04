Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве мужчины в Самаре

САМАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Суд назначил домашний арест на два месяца подозреваемому в убийстве мужчины, тело которого было найдено около поселка Винтай под Самарой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Погибший мужчина был подозреваемым в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Домашний арест [назначен] на два месяца", - сообщил источник.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения 2 сентября закопанного тела мужчины, подозреваемого в педофилии. При осмотре были выявлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти. Следователи совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД по Самарской области проверяли на причастность к смерти местного жителя 1987 года рождения. Сотрудники проводили проверку показаний на месте, также был назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз, в том числе для установления времени смерти и характера причинения телесных повреждений.

Источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что мужчина частично признал вину в убийстве своего знакомого. Предполагается, что ситуационная экспертиза покажет, было ли нанесено ранение им или другим лицом. По данным собеседника, мужчина увидел у знакомого в телефоне видеозаписи с противоправными действиями.

Ранее следственный отдел по Красноглинскому району Самары следственного управления СК РФ по региону возбудил уголовные дела по подозрению погибшего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). По версии следователей, с 2016 по 2021 год в поселке Прибрежный Самарской области подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек шести и восьми лет. Противоправные действия подозреваемый фиксировал на телефон.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что будет дана процессуальная оценка действиям умершего.