В Сочи 70 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 70 человек из-за пожара в 18-этажном жилом доме в Сочи. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 12:43 мск диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании в восемнадцатиэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 15 кв. м, он ликвидирован в 13:20 мск. Эвакуированы 70 человек", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания были привлечены 20 человек личного состава и пять единиц техники, добавили в пресс-службе ведомства.