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Хулиганы устроили дебош в клетке со страусами в парке Славянска-на-Кубани

В связи с инцидентом полиция проводит проверку. В СМИ и соцсетях ранее сообщили, что неизвестные бросали в птиц камни, били их ногами и обливали газировкой

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция Славянска-на-Кубани проводит проверку по факту хулиганских действий неизвестных, которые забрались в клетку со страусами в одном из парков города и издевались над птицами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Ранее местные СМИ и соцсети сообщили, что двое неизвестных, забравшись в клетку со страусами, бросали в птиц камни, били их ногами, обливали газировкой. За птицами ухаживают сотрудники местного центра дополнительного образования вместе со своими воспитанниками, юными натуралистами.

"По данному факту материал зарегистрирован, проводится проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства, не уточнив, насколько пострадали птицы. 

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