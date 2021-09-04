Хулиганы устроили дебош в клетке со страусами в парке Славянска-на-Кубани

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция Славянска-на-Кубани проводит проверку по факту хулиганских действий неизвестных, которые забрались в клетку со страусами в одном из парков города и издевались над птицами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее местные СМИ и соцсети сообщили, что двое неизвестных, забравшись в клетку со страусами, бросали в птиц камни, били их ногами, обливали газировкой. За птицами ухаживают сотрудники местного центра дополнительного образования вместе со своими воспитанниками, юными натуралистами.

"По данному факту материал зарегистрирован, проводится проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства, не уточнив, насколько пострадали птицы.