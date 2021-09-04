Дело возбудили после жалоб на признаки отравления у детей в нижегородской гимназии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после массовых жалоб на признаки отравления у учеников гимназии №13 в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте прокуратуры региона.

"По результатам их [материалов проверки Роспотребнадзора и прокуратуры] рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры", - сообщили в надзорном ведомстве.

Региональные следователи с сотрудниками областного Роспотребнадзора проводят осмотр школы и организации, которая оказывает услуги питания. "Допрашиваются должностные лица школы, истребована вся необходимая документация. У обративших в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в областной прокуратуре заявили, что поступило около 40 жалоб на ухудшение здоровья и признаки отравления, одно отравление подтвердилось. В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что двое учеников находятся в инфекционной больнице, их здоровью ничего не угрожает, они готовятся к выписке. По их данным, у всех детей наблюдались симптомы ротавирусной инфекции.

За весь период наблюдения к врачам обратились родители 24 детей. Первые сообщения о плохом самочувствии двух детей стали поступать через социальные сети во второй половине дня 3 сентября.

Учебный процесс в начальных классах гимназии был остановлен.