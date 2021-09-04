Спасатели передали врачам пострадавшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста из Астрахани

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели спустили с высоты почти 3 тыс. м альпиниста из Астрахани, запросившего помощь из ущелья Безенги в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги завершены. По состоянию на 14:00 4 сентября работы по спуску альпиниста 1988 года рождения из Астрахани завершены. Альпиниста передали сотрудникам скорой помощи", - рассказали в МЧС.

Зарегистрированная группа из пяти человек из Астрахани попросила о помощи, поскольку одному из ее участников стало плохо. К поисковым работам привлекались четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также вертолет Ми-8 МЧС России.