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В Асбесте умерла девушка, которая сорвалась с заброшенного колеса обозрения

Полиция проводит проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Девушка, которая сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов в городе Асбесте Свердловской области, умерла в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области в субботу.

"Да, [умерла в городской больнице Асбеста]", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

ЧП произошло утром 4 сентября. Девушка 1998 года рождения пришла в парк к мужчине 1979 года рождения, который ночевал в автопарковочной сторожке. Они вместе забрались на колесо обозрения, перед падением мужчина пытался удержать девушку. Она получила при этом сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, перелом.

Полиция организовала проверку.

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