{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сириусе задержали двух нарушителей, напавших на сотрудника Росгвардии

Их передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые нарушали общественный порядок на федеральной территории Сириус, а после напали на одного из правоохранителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного округа Росгвардии.

"Находясь на маршруте патрулирования, военнослужащие обратили внимание на граждан, нарушавших общественный порядок. На требование правоохранителей прекратить противоправные действия, мужчина и женщина отреагировали агрессивно. Последняя ударила одного из росгвардейцев", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что нарушителей задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги
РоссияКраснодарский край
В Тюмени перед судом предстанут мошенники, обманувшие пенсионеров с дезинфекцией от ковида
Мошенники обманули 14 человек
Читать полностью