В Тюмени перед судом предстанут мошенники, обманувшие пенсионеров с дезинфекцией от ковида

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Группа мошенников предстанет перед судом в Тюмени после того, как вынудила 14 пенсионеров платить за якобы дезинфекцию в рамках борьбы против коронавируса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Тюменской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в мошенничестве в отношении пенсионеров, - сказала она. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу".

По словам Волк, около года назад житель Челябинска разработал криминальную схему, реализовать которую должны были пятеро его земляков. Он арендовал помещение и транспорт, а также закупил оборудование. Соучастники прибыли в Тюмень и стали активно предлагать пожилым людям провести "дезинфекцию" их квартир от коронавирусной инфекции за деньги. Для ветеранов труда и инвалидов они обещали скидки. Если пенсионеры не поддавались на уговоры, то их запугивали штрафами или постановкой жилища на карантин.

По версии следствия, за счет средств потерпевших проводилась псевдодезинфекция с использованием генераторов сухого тумана и нейтрализаторов посторонних запахов, не имевшая заявленного эффекта.

"После обращения в полицию одной из женщин оперативники определили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники и задержали их на выезде из города Тюмени", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного расследования установлено, что жертвами мошенников стали 14 человек.