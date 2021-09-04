Площадь действующих лесных пожаров в Якутии составляет около 100 тыс. га

ТАСС, 4 сентября. Оставшиеся лесные пожары в Якутии действуют на площади около 100 тыс. гектаров, сказал в субботу губернатор республики Айсен Николаев в интервью телеканалу НТВ в рамках ВЭФ. Глава региона отметил, что все очаги возгорания находятся в труднодоступных районах Якутии.

"Сейчас все лесные пожары практически потушены. Если на 15 августа площадь, пройденная тогда еще действующими пожарами, была 4 млн гектаров, то сейчас уже немногим более 100 тыс. гектаров в труднодоступных местностях. Мы уверены, что в ближайшее время эти пожары будут потушены", - сказал Николаев.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день на территории Республики Саха (Якутия) действуют 27 природных пожаров. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать один локализованный пожар в 10-километровой зоне на территории Чурапчинского района. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действуют 7 очагов лесных пожаров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах. Площадь, пройденная огнем, превысила 7 млн га. В селе Бясь-Кюель Горного района, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу, 7 августа проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огнем уничтожено шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов.