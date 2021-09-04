В Петербурге задержали директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Руководителя проекта памяти Сергея Довлатова "День Д" Анастасию Принцеву, а также участника мероприятия задержали на фестивале в Санкт-Петербурге, им вменяется организация массового пребывания и передвижения граждан в публичных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Об этом ТАСС сообщил адвокат Принцевой Андрей Тындик.

Сама Принцева сказала агентству, что она вместе с адвокатом и двумя коллегами находится в отделении полиции.

"У нас произошло задержание на фестивале Довлатова нескольких граждан в связи с тем, что им вменяется нарушение административного законодательства, а именно статьи 20.2 КоАП ("Организация массового пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка")", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что помимо Принцевой также задержан один из участников фестиваля.

ТАСС запросил комментарий пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фестиваль "День Д", посвященный 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова (1941-1980), открылся в Санкт-Петербурге в пятницу, в городе он продлится по 5 сентября. Часть программы пройдет в Москве, где завершится 9 сентября.