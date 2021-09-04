В Архангельской области загорелся нежилой дом

ТАСС, 4 сентября. Трехэтажный деревянный нежилой дом горит в Архангельской области, есть угроза перехода огня на жилой дом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в трехэтажном деревянном нежилом доме по улице Ломоносова. Создалась угроза распространения огня на соседние строения, в том числе деревянный жилой дом", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что объявлен ранг пожара 1-бис. В настоящее время на месте работают шесть пожарных расчетов. "Информации о погибших и пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.