СМИ: в Танзании арестовали девять активистов оппозиции

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Танзанийская полиция арестовала в субботу на севере страны девятерых активистов ведущей оппозиционной Партии за демократию и прогресс ("Чадема") в тот момент, когда они пытались провести конференцию, посвященную конституционной реформе. Об этом сообщил новостной портал News24 , отметив, что задержания были проведены в городе Мусома.

"Руководство Танзании дало указание сосредоточиться на экономическом развитии страны, поэтому тем, кто хочет проводить подобные конференции, придется подождать", - заявил начальник регионального управления полиции Лонгинус Тибишибваму.

Нынешние задержания оппозиционеров последовали за арестом в июле председателя "Чадемы" Фримана Мбове и 15 его соратников. Сам он сейчас находится под стражей, ожидая суда. Мбове обвиняется в террористической деятельности.