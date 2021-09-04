Гагрский район остался без электроэнергии из-за аварии на подстанции

СУХУМ, 4 сентября. /ТАСС/. Гагрский район с населением около 40 тыс. человек остался без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщила пресс-служба республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго".

"На Подстанции "Гагра-3" произошла авария, повреждена воздушная линия "Адзяпш". Без подачи электроэнергии остался Гагрский район (с населением 40 тыс. человек)", - говорится в сообщении. На месте аварии работают службы "Черномоэнерго".

Гагрский район является курортным центром Абхазии, большинство объектов размещения туристов расположено в этом районе.