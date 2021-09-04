В Твери произошла драка между футбольными фанатами

ТАСС, 4 сентября. Массовая драка с участием около 60 футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита" произошла в Твери, пострадали не менее семи человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита", в результате чего пострадали не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон", - сказал собеседник агентства.

По его словам инцидент произошел в Твери, куда фанаты "сине-бело-голубых" приехали, чтобы поддержать дублирующий состав "Зенита" в матче против местного ФК Тверь. Спартаковцы заранее прибыли в город, чтобы организованно напасть на тех, кто поддерживает "Зенит", - подчеркнул источник ТАСС. По его словам, в полицию никто из пострадавших не обращался.

В то же время, в пресс-службе тверского УМВД ТАСС сообщили, что полиция выясняет обстоятельства массовой потасовки футбольных фанатов, в которой, по официальным данным, участвовали около 30 человек. Один из них госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В центральный отдел полиции ОМВД по городу Твери сегодня поступила информация от гражданина о том, что на улице Советской произошла потасовка. На место происшествия выдвинулись сотрудники полиции, однако к моменту их прибытия участники происшествия скрылись. В результате потасовки один человек получил травмы и был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. Полицейские в настоящее время устанавливают всех участников потасовки, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Матч тверских футболистов на домашнем поле с питерским "Зенитом-2" завершился ничьей со счетом 2:2.