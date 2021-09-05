В Египте в результате ДТП с автобусом погибли восемь человек

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Восемь человек погибли и 38 пострадали в субботу вечером в результате ДТП с участием автобуса в Египте. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Al-Masry Al-Youm.

Авария произошла на скоростной трассе Каир - Суэц. Известно, что междугородный автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир и приблизительно в 100 км от нее перевернулся. На место аварии было направлено около 30 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Суэца с сотрясением мозга, порезами и переломами.

Несколько человек находятся в критическом состоянии. В числе жертв двое детей. Что именно стало причиной ДТП, пока не известно. Был ли автобус туристическим, также не сообщается.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тыс. человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдая скоростной режим и совершая опасные маневры при обгоне, а в ночное время нередко пренебрегая освещением.