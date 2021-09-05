В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Жертвами стрельбы на северо-западе американской столицы в субботу стали три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщил журналистам руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

"В результате стрельбы погибли три человека. Еще трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями", - отметил он.

Инцидент произошел вечером, когда неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись. "Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия, - отметил Конти. - Мы знаем, что эта проблема не является уникальной для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе. Эта болезнь - насилие с применением оружия, <...> у нас есть люди, которые совершают эти преступления".

Он объявил о награде в размере $75 тыс. за информацию о преступниках.