Гребень амурского паводка дошел до Комсомольска-на-Амуре

ТАСС, 5 сентября. Гребень амурского паводка в воскресенье проходит город Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. Территорию начали затапливать не только воды паводка, но и поднимающиеся грунтовые воды, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровском краю.

В последние дни вода у Хабаровска начала постепенно отступать, но у Комсомольска-на-Амуре уровень реки 3 сентября составлял 692 см при опасной отметке в 650 см. В субботу уровень воды значительно замедлил рост, но прогнозы гласили, что в ближайшие дни город встретит гребень паводка.

"Гребень амурского паводка проходит Комсомольск-на-Амуре, где отмечаются колебания уровня воды. В городе продолжаются работы по минимизации последствий. В настоящий момент приусадебные и дачные участки в черте города подтапливают не только воды паводка, но и поднимающиеся из-под земли грунтовые воды, у которых нет выхода в Амур", - рассказали спасатели.

По информации управления, в превентивных целях максимальное количество стоков было затампонировано, чтобы избежать обратного давления паводковых вод. Сформированы насосные группы общей производительностью порядка 12 куб. м в час. На круглосуточном дежурстве находятся пожарные насосные станции комсомольского пожарно-спасательного гарнизона, а также специальные автомобили, прибывшие из Хабаровска для усиления группировки. Некоторые из них проводят откачку грунтовых вод для освобождения подтопленных частных подворий, другие работают на выравнивании уровня между внутренними водоемами и уровнем реки Амур, чтобы избежать давления на гидрозащитные сооружения.

По состоянию на утро 5 сентября, на территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находятся 64 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. Подтоплены 41 жилой дом, 266 приусадебных участков, 1 715 дачных участков, 497 земельных участков и 97 участков дорог. Дачные участки на островных территориях пока недоступны для жителей, так как речные перевозки приостановлены.