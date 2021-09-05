Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона националистов

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Полиция Черногории рано утром в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона националистов, пытавшихся препятствовать проведению церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре. Об этом сообщил портал Vijesti.

Издание сообщает, что националисты около 5 часов утра (06:00 мск) собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать полицию бутылками и камнями. После этого полиция применила слезоточивый газ. В результате радикалы раскололись на маленькие группы и покинули площадь.

Портал IN4S подтверждает информацию о применении слезоточивого газа. По его данным, демонстрантами руководит советник президента Черногории Мило Джукановича Веселин Вельович. Протестующие дежурят перед кордонами полиции, выставляя перед строем правоохранителей женщин и детей.

По данным черногорских СМИ, в направлении Цетине, дороги к которому в субботу заблокировали протестующие, двигаются дополнительные силы полиции и бульдозеры для расчистки завалов на дорогах.

В ночь на воскресенье патриарх сербский Порфирий назвал дезинформацией сообщения об отмене интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и сообщил, что вместе с духовенством прибудет в Цетине утром в воскресенье. Патриарх подчеркнул, что СПЦ никогда не откажется от проведения интронизации черногорских митрополитов в Цетинском монастыре.

Обстановка в Черногории

В Черногории резко обострилась обстановка в связи с намеченной на воскресенье интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. В город Цетине стягиваются члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники канонически непризнанной "черногорской церкви". Протестующие заблокировали въезд в город завалами автомобильных покрышек. Координирует процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Мило Джукановичем, который утратил власть в государстве на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Совбез Черногории заявил в пятницу об усилении координации разведслужб и органов безопасности перед интронизацией. Офис ООН в Черногории выразил обеспокоенность обострением ситуации в республике. В свою очередь СПЦ призвала верующих к сохранению "братской любви" в преддверии интронизации, на которую в качестве главного гостя прибыл патриарх Сербский Порфирий.