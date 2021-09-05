Автобус столкнулся с автокраном и иномаркой под Анапой

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Водитель автобуса погиб, двое пассажиров получили травмы в результате ДТП с автокраном и иномаркой на трассе у Анапы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"5 сентября 2021 года в 01:00 принадлежащий индивидуальному предпринимателю автобус Toyota Coaster, в котором находились восемь человек, двигаясь по федеральной трассе Керчь - Новороссийск в сторону аэропорта, в районе города-курорта Анапа выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном "Камаз", после чего столкнулся с легковым автомобилем Kia", - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, 45-летний водитель автобуса умер на месте. Двоих пассажиров доставили в травмпункт, им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. От госпитализации они отказались.

"Анапская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами полиции по факту ДТП. <...> Кроме того, органами прокуратуры будет дана оценка действиям перевозчика, находящегося в Новороссийске. По предварительным данным, в автобусе имелся тахограф, путевка, водитель перед выездом прошел предварительный медицинский осмотр", - добавили в пресс-службе.