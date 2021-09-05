В результате нападения акулы у восточного побережья Австралии погиб мужчина

СИДНЕЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Мужчина стал жертвой нападения акулы у восточного побережья Австралии в воскресенье. Об этом сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, акула напала на 20-летнего мужчину на пляже Шелли-бич в городе Коффс-Харбор, расположенном в 500 км к северу от Сиднея, около 11:00 (04:00 мск). Рыба укусила мужчину за руки и нанесла серьезные резаные травмы. Бригадам экстренной помощи, прибывшим на место, не удалось помочь ему: мужчина умер до того, как его доставили в больницу. "На место происшествия прибыли четыре бригады, но полученные травмы оказались слишком серьезными", - указано в сообщении службы скорой помощи.

Как информировали в службе спасения на водах Коффс-Харбор, северные пляжи города, в том числе Шелли-бич, на котором произошло нападение, и расположенный рядом Эмералд-бич "закрыты для всех водных развлечений до дальнейшего уведомления".

В прошлый раз нападение акулы стало причиной гибели человека на восточном побережье Австралии 18 мая текущего года: хищник напал на 50-летнего мужчину на пляже города Форстер, расположенного в 300 км к северу от Сиднея. С начала 2021 года на континенте зафиксировали 16 нападений акул на людей, четыре из них стали причиной гибели пострадавших. В 2020 году акулы атаковали людей у берегов континента 26 раз, восемь человек погибли в результате их нападений, а еще 11 получили тяжелые травмы.