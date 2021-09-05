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В Москве проводят проверку после писем о минировании Красной площади и других объектов

Все адреса, указанные в письме анонимами, проверили кинологи. Взрывных устройств они не обнаружили

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после "минирования" анонимами избирательных участков в Москве, Красной площади, нескольких жилых домов и торговых центров. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне по электронной почте неизвестные сообщили об угрозе взрыва на избирательном участке, на Красной площади, а также в кафе на Таганской улице, нескольких жилых домах, в центре развития, научном центре неврологии, ТЦ "Атриум", павильоне "Земледелие" на ВДНХ и здании концертного зала на Шоссе Энтузиастов", - сказал собеседник агентства.

Все избирательные участки и другие "заминированные" здания были проверены кинологами. Никаких взрывных устройств не обнаружено. Проводится проверка.

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