Уголовное дело возбудили после массовой драки футбольных фанатов в Твери

ТАСС, 5 сентября. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки с участием футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Тверской области.

"По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 4 сентября на Советской улице в Твери. По предварительной информации, несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита". На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но участники происшествия скрылись. Полицейские устанавливают всех участников потасовки, предположительно, их было около 30.

Матч тверских футболистов на домашнем поле с петербургским "Зенитом-2" завершился ничьей со счетом 2:2.