В Хабаровском крае погибли два человека в драке между заключенными в ИК-14

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, четверо пострадали в результате драки между заключенными исправительной колонии №14 (ИК-14) в Хабаровском крае. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.