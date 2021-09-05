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В Берлине афганец ранил ножом двух человек

Следствие полагает, что преступник страдает психическим расстройством, но при этом не исключается и исламистский мотив
© VanderWolf Images/Shutterstock/Fotodom, архив

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Выходец из Афганистана напал с ножом на двух человек в Берлине в субботу. Об этом сообщила в воскресенье полиция города.

Инцидент произошел в районе Вильмерсдорф. 29-летний афганец нанес ранение 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами в одном из скверов. После этого он ранил 66-летнего мужчину, который пришел на помощь раненой.

Следствие полагает, что преступник, который проживает в ФРГ с 2016 года, страдает психическим расстройством, но при этом не исключается и исламистский мотив. Расследование продолжается.

"Мужчина был задержан на месте преступления", - отметили стражи порядка. Раненых госпитализировали.

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АфганистанГермания
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