Члены ОНК Хабаровского края 6 сентября посетят ИК-14, где подрались заключенные

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края в понедельник посетят исправительную колонию №14, где в драке между заключенными два человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщила ТАСС председатель ОНК Хабаровского края Виктория Макарчук.

"Члены ОНК посетят колонию завтра, посмотрят обстановку", - сообщила собеседница агентства.

В воскресенье в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение. Следственным органами следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") и по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").