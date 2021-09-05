Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае

Между заключенными исправительной колонии №14 (ИК-14) в Хабаровском крае произошла драка. Погибли два человека, еще четверо пострадали.
- Пресс-служба регионального Минздрава инфоомировала, что два пострадавших сейчас находятся в Комсомольске-на-Амуре в больнице №7 в тяжелом состоянии. Еще двое - в Амурской центральной районной больнице, их состояние - средней тяжести.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") и по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").
- В УФСИН сообщили, что колония, где произошел инцидент, работает в штатном режиме.
- В ИК-14 направили комиссию центрального аппарата ФСИН.
- В прокуратуре Хабаровского края заявили, что по факту драки началась проверка.