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Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае
Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае
Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае
Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае
Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае

Что известно о драке в ИК-14 в Хабаровском крае

© Дмитрий Серебряков/ТАСС, архив

Между заключенными исправительной колонии №14 (ИК-14) в Хабаровском крае произошла драка. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

  • Пресс-служба регионального Минздрава инфоомировала, что два пострадавших сейчас находятся в Комсомольске-на-Амуре в больнице №7 в тяжелом состоянии. Еще двое - в Амурской центральной районной больнице, их состояние - средней тяжести.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") и по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").
  • В УФСИН сообщили, что колония, где произошел инцидент, работает в штатном режиме.
  • В ИК-14 направили комиссию центрального аппарата ФСИН.
  • В прокуратуре Хабаровского края заявили, что по факту драки началась проверка.
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