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Пропавшего два дня назад актера из Кемерова нашли мертвым

По информации источника в правоохранительных органах, причиной смерти мужчины стало самоубийство

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Актера кемеровского театра Максима Герцева, пропавшего без вести утром в пятницу, нашли мертвым. Мужчина совершил самоубийство, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Найден мертвым в районе дач в Заводском районе Кемерова. Предварительно установлено, что причиной смерти стало самоубийство", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на официальном сайте театра для детей и молодежи Кемерова, 25-летний Герцев входил в его актерский состав и был задействован в нескольких постановках, в том числе в детском спектакле "Доктор Айболит и его звери", а также в спектакле для взрослых "Портрет Дориана Грея" по роману Оскара Уайльда.

Информацию о пропаже артиста в пятницу распространили местные СМИ. Со ссылкой на родственников сообщалось, что он уехал на автомобиле утром и больше не выходил на связь. Поиски велись с участием волонтеров.

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