Под Алуштой легковушка сбила двух девушек на обочине и врезалась в торговый павильон

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобиль ВАЗ в крымском курортном поселке под Алуштой сбил двух девушек на обочине и врезался в торговый павильон. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, 5 сентября в 01:10 на улице Прибрежная, 1а (поселок городского типа Партенит, город Алушта) водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440-26, не выбрал безопасную скорость, в результате чего совершил наезд на пешеходов, находящихся у края проезжей части без цели перехода дороги", - говорится в сообщении.

После этого автомобиль, по данным ведомства, врезался в торговый павильон.

Отмечается, что пострадавшие пешеходы - две девушки - получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В МВД добавили, что по факту аварии проводится проверка. "Водитель от медицинского освидетельствования отказался", - уточнили ТАСС в пресс-службе.