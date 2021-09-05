Адвокат сообщил о задержании в Крыму пяти человек по делу о диверсии на газопроводе

ТАСС, 5 сентября. Пять жителей Крыма задержаны, в правоохранительных органах считают их причастными к повреждению газопровода на полуострове в конце августа, сообщил ТАСС в воскресенье адвокат Эмиль Курбединов, отстаивающий интересы крымских татар.

"Пять человек", - ответил он на вопрос о том, сколько человек задержаны и что им вменяют. - "Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа".

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное под Симферополем. По результатам осмотра места происшествия установлено, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск.

Комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.