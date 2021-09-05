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Спасатели ищут группу из семи человек, плывшую на катере из Волгограда в Дагестан

В последний раз туристы выходили на связь утром 3 сентября

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, ведутся поиски. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"Родственниками потеряна связь с группой лиц в количестве семи человек, передвигающейся на катере "Корвет-750-А". Маршрут движения - Волгоград - Махачкала. Информация доведена до МСКЦ ФГБУ "Администрация морских портов Каспийского моря" в целях дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что путешественники не проходили регистрацию в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России.

Также в ведомстве сообщили, что в последний раз на связь туристы выходили утром 3 сентября по спутниковому телефону. Со ссылкой на данные пограничного управления отмечается, что 31 августа группа находилась на 137-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

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РоссияДагестанАстраханская областьВолгоградская область
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