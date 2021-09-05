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Под Севастополем пострадали два человека из-за обвала склона на пляже

Инцидент произошел на пляже в поселке Любимовка, по словам врачей, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Обвал грунта произошел в воскресенье на пляже в поселке Любимовка под Севастополем, пострадали два человека, сообщили ТАСС в городской службе скорой медицинской помощи.

Ранее городское издание ForPost опубликовало снимки с пляжа в поселке Любимовка, уточнив, что часть склона обрушилась на пляж, где в это время находились люди.

"Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы", - сказала представитель скорой помощи, подтвердив, что пациенты поступили после обвала на пляже в Любимовке.

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