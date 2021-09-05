В Москве грузовик сбил женщину с двухмесячным ребенком в коляске на пешеходном переходе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобиль сбил женщину с коляской на Митинской улице на северо-западе Москвы, пострадавшая госпитализирована. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Митинской улице в районе дома 26 произошел наезд автомобиля на женщину с коляской. По предварительным данным, женщина пострадала и была госпитализирована. Малыша осматривают медики, предварительно, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС добавили, что женщина переходила дорогу на Митинской улице по нерегулируемом пешеходному переходу. "Водитель легкового автомобиля остановился в правом ряду, а водитель автомобиля "Камаз" продолжил движение и совершил наезд на пешеходов. Женщину и двухмесячную девочку госпитализировали", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что, предварительно, у женщины перелом бедра, у девочки - сотрясение головного мозга.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

В департаменте транспорта Москвы добавили, что движение автотранспорта не затруднено. "Занято по одной полосе в обоих направлениях. Движение не затруднено", - говорится в официальном Telegram-канале департамента.