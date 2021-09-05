На западе Мексики полицейские подверглись вооруженному нападению

МЕХИКО, 5 сентября. /ТАСС/. Полицейские, патрулировавшие район Энкарнасьон-де-Диас в штате Халиско на западе Мексики, подверглись вооруженному нападению. Жертвами неизвестных преступников стали четверо полицейских, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении прокуратуры региона.

"Ведомство начало расследование после столкновения между <...> членами преступной группировки и муниципальными полицейскими в Энкарнасьон-де-Диас, в котором погибли четверо сотрудников", - указывается в документе. Представителям властей не удалось задержать ни одного из нападавших по горячим следам.

В 2020 году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств. В апреле эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов республики в список 50 самых опасных в мире. Первое место занял город Селайя в штате Гуанахуато.