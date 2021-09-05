В Подмосковье в ходе ссоры мужчина убил сестру и племянницу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мужчина во время ссоры топором зарубил сестру и племянницу в поселке Лотошино. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Убийство произошло вечером в поселке Лотошино. Мужчина в ходе ссоры с сестрой и племянницей схватил топор и напал с ним на женщин, в результате чего от полученных травм они погибли", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причиной конфликта мог стать имущественный спор.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт убийства двух женщин.