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В Липецкой области четыре человека погибли в аварии с участием двух автомобилей

По предварительной информации, причиной столкновения мог стать выезд одного из водителей на полосу встречного движения

ТАСС, 5 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись вечером в воскресенье на дороге Липецк - Данков в Липецкой области, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"Сегодня около 18 часов на автомобильной дороге Липецк - Данков вблизи села Теплое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. <...> В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes 1993 года рождения, а также водитель автомобиля Kia 1989 года рождения и две его пассажирки 2000 и 1976 годов рождения погибли на месте", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной столкновения мог стать выезд одного из водителей на полосу встречного движения. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

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