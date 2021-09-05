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В Росморречфлоте подтвердили, что на пропавшем в Каспийском море катере трое детей

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Пропавший в Каспийском море катер находится в районе острова Тюлений, на его борту находятся трое детей и четверо взрослых, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что на пропавшем катере могут находиться трое детей.

"Выяснилось, что в последний раз была попытка выйти на связь сегодня около 14 часов дня. Установлено, что они в районе острова Тюлений. Самому маленькому ребенку 8 месяцев, [всего] трое детей, 4 взрослых", - сказал собеседник агентства.

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