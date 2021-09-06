В ДТП в Адыгее погибли три человека

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием пяти легковых автомобилей и "Камаза" произошло на федеральной трассе Краснодар - Верхнебаканский в районе поселка городского типа Энем в Адыгее. В результате столкновения погибла женщина и двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"Поступила информация от ЕДДС Тахтамукайского района Республики Адыгея о том, что на 25-м км федеральной трассы А-146 Краснодар - Верхнебаканский в районе пгт Энем произошло лобовое столкновение двух автомобилей: водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Камаз". В результате столкновения легковой автомобиль откинуло обратно на свою полосу движения, где произошло столкновение еще с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП погибла водитель Hyundai и находившиеся в нем двое детей (14 и 12 лет)", - говорится в сообщении.