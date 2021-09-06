В Ростовской области сотрудник полиции подозревается в получении взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция в Ростовской области проводит служебную проверку в отношении сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД РФ по Ростову-на-Дону по факту противоправных действий, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о крупной взятке.

"В ходе проведения оперативных мероприятий был выявлен факт противоправных действий сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по Ростову-на-Дону. По данному факту в отношении полицейского проводится служебная проверка. В настоящее время данный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказала агентству представитель пресс-службы.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о крупной взятке, которую требовал сотрудник полиции у представителя одной из коммерческих структур.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Ростове-на-Дону сотрудника полиции задержали по делу о получении взятки в размере 1 млн рублей за непривлечение руководителей коммерческой организации к ответственности.