Специалисты потушили 45 лесных пожаров в регионах России

ТАСС, 6 сентября. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 4 548 га, продолжаются работы по ликвидации возгораний на площади 203 918 га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 05.09.2021, в России лесопожарными силами ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 4 548 га. На 00:00 мск 06.09.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 113 лесных пожаров на площади 203 918 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует 20 пожаров на площади 146 918 га, в Иркутской области - восемь пожаров площадью 25 231 га, в Свердловской области - 30 пожаров на площади 7 538 га. В Республике Марий Эл зафиксирован пожар площадью 4 530 га, в Хабаровском крае - четыре пожара площадью 1 083 га, также возгорания зафиксированы и в других регионах РФ.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в семи субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 53 субъектах РФ.