В Якутии руководителя строительной организации обвиняют в хищении

ЯКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Руководитель строительной организации в Якутии обвиняется в хищении денежных средств на сумму свыше 39 млн рублей. По версии следствия, обвиняемая заключила с 52 гражданами договоры купли-продажи земельных участков якобы для строительства элитного коттеджного поселка, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одной из строительных организаций республики. Она обвиняется в совершении 52 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая умышленно и из корыстных побуждений заключила с 52 гражданами договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на Покровском тракте в Якутске, якобы для последующего строительства коттеджного поселка с развитой инфраструктурой.

"По данным следствия, она не имела намерений исполнить взятые на себя обязательства по переходу к гражданам права собственности на земельные участки и строительству на них жилых домов. Участки фактически не принадлежали возглавляемой ею организации ввиду их нахождения под обременением - в залоге (ипотеки в силу закона), у организации также не имелось разрешения на строительство", - отмечается в сообщении.

Сумма причиненного ущерба превысила 39 млн рублей. Денежные средства были использованы обвиняемой по ее личному усмотрению. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.