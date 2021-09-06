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Драка в колонии в Хабаровском крае

Минздрав Хабаровского края рассказал о состоянии пострадавших в драке в колонии в Амурске

По данным ведомства, двое находятся в удовлетворительном состоянии, а один остается в реанимации

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших при драке в колонии в Амурске оценивается как удовлетворительное, еще один человек в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"В Комсомольске-на-Амуре один пациент в тяжелом состоянии в реанимации, еще два - в больнице Амурска, в удовлетворительном состоянии. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, поскольку было осмотрено четыре человека, одному госпитализация не потребовалась", - сказали в министерстве.

 

Теги
РоссияХабаровский крайДрака в колонии в Хабаровском крае
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