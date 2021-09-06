В Бурятии уровень воды в Селенге снижается

УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенге, подтопившей несколько сотен домов и подворий в Улан-Удэ и в нескольких районах Бурятии, начал снижаться. Об этом сообщили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ на утро 6 сентября составляет 238 см, за сутки уровень снизился на 8 см, слой выхода воды на пойму - 8 см, в ближайшие сутки ожидается спад уровня воды", - сообщили в метеослужбе.

Также падает уровень воды в реке Уде в черте столицы Бурятии, за сутки он снизился на 2 см и составляет 109 см.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал, с территории Монголии. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона. Затем паводок начался в населенных пунктах районов, расположенных вдоль русла реки, а также в Улан-Удэ. С 2 сентября в республике введен режим ЧС.

Подтопленными в регионе пока остаются несколько сотен домов и подворий. Местные власти и волонтеры занимаются устранением последствий паводка. Правительство Бурятии выделило 270 млн рублей для оказания помощи пострадавшим и на мероприятия по ликвидации последствий подтоплений.

Пострадавшим будет выплачена компенсация - по 10 тыс. рублей, 50 тыс. рублей, 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба. Также людям будет компенсирован урожай, потеря дров.