Уровень реки Амур понизился на два сантиметра в районе Комсомольска-на-Амуре

ТАСС, 6 сентября. Уровень реки Амур за минувшие сутки понизился на два сантиметра - до отметки 693 см в Комсомольске-на-Амуре, втором по величине городе в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В конце минувшей недели в Комсомольск-на-Амуре отправилась группа спасателей для помощи жителям города во время паводка. Гидрологи прогнозировали, что река поднимется до 7 м при опасной отметке 650 см.

"По состоянию на утро 6 сентября у Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке упал на два сантиметра. Эта тенденция говорит о том, что гребень паводка прошел город и сместился ниже к населенным пунктам Комсомольского района. <…> Ситуация, связанная с прохождением амурского паводка в Комсомольске-на-Амуре, остается стабильной и находится на круглосуточном контроле", - говорится в сообщении.

По сведениям МЧС, в настоящее время в Комсомольске-на-Амуре подтопления пониженных участков происходят из-за грунтовых вод. В связи с этим в круглосуточном режиме работают насосы и другая спасательная техника. Уточняется, что сотрудники оперативной группы продолжают нести дежурство в городе, в том числе проводя мониторинг состояния реки с помощи беспилотников для более точного прогнозирования развития обстановки.

По данным на 6 сентября, на территории Хабаровского края продолжает увеличиваться число населенных пунктов в зоне паводка. Под влиянием амурского паводка находятся 64 населенных пункта в семи муниципальных образованиях, подтоплен 41 жилой дом, 265 приусадебных участков, 1 715 дачных участков, 96 участков дорог. Подтопления жилых домов происходят в Комсомольском, Хабаровском и Амурском районах.

Амур у Хабаровска за минувшие сутки понизился на 4 см - до отметки 528 см, уровень неблагоприятного явления - 450 см.