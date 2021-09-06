В России подготовили законопроект, закрепляющий понятие геноцид народов СССР

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Законопроект, который нормативно закрепит понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", подготовили в России. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", открывшемся в понедельник в Хабаровске в рамках проекта "Без срока давности".

"Подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, нормативное определение таких понятий, как "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", запрет реабилитации и пропаганды нацизма", - сказал генпрокурор.

Генпрокуратура России уже готовит обращения в суды для признания фактами геноцида преступлений нацистов против мирного населения еще в двух регионах - в Брянской и Ростовской областях. Краснов напомнил, что впервые в истории нашей страны в октябре прошлого года районный суд Новгородской области удовлетворил заявление прокурора о признании фактов расправы над мирными жителями и военнопленными в 1942-1943 годах около деревни Жестяная горка военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом народов СССР. Аналогичное заявление прокурора меньше двух недель назад удовлетворил Псковский областной суд в связи с обнаружением новых мест массовых захоронений жертв фашистов.

"Готовятся соответствующие материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей", - сообщил Краснов на форуме, проходящем в рамках проекта "Без срока давности".

Генпрокурор подчеркнул, что прокуроры продолжают устанавливать обстоятельства преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, и причастных к ним лиц. "Отобраны и рассекречены архивные материалы о преступлениях карательных отрядов и их пособников на оккупированных территориях", - сказал генпрокурор, напомнив, что по этим фактам под надзором Генпрокуратуры расследуются уголовные дела по фактам геноцида советских граждан.

Краснов отметил, что эти судебные процессы - "лишь часть огромной работы по сохранению исторической правды о преступлениях военных лет, начало которойположили в том числе благодаря Хабаровскому делу". Важным аспектом этой работы он назвал совершенствование правового регулирования в сфере противодействия фальсификации исторических фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Кроме того, Краснов предложил законодательно увековечить память мирного населения Советского Союза, подвергшегося истреблению в годы Второй мировой войны.

"Важно проработать вопрос о дополнительной правовой регламентации увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул генпрокурор. Он напомнил, что положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий.