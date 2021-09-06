В Петербурге задержали мужчину за поджог двери в здании с районной администрацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Мужчину задержали после возгорания двери в здании, где расположена администрация Московского района Санкт-Петербурга, а также еще ряд организаций, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"После возгорания двери в административном здании на Московском проспекте задержан мужчина, по предварительным данным, он намеренно поджег ее, мотив поступка выясняется", - сказал собеседник агентства.

Как отметили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, полиция установила, что мужчина облил горючей жидкостью дверь в здании администрации Московского района и поджег ее. Злоумышленника задержали, им оказался 31-летний неработающий ранее судимый за грабежи мужчина с признаками наркотического опьянения. Установлено, что он стоит на учете в специализированном учреждении. Сейчас мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о его госпитализации.

Как сообщили журналистам в городском главке МЧС, возгорание в здании на Московском проспекте, 129, где расположена администрация района, произошло в 00:32 мск в понедельник. "Происходило горение двери административного здания на площади одного кв.м. Пожар ликвидировали до прибытия МЧС. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Причины возгорания в ведомстве не уточнили. В здании, помимо администрации, также расположено отделение почты, Московский районный суд, прокуратура, офисы банков и другие организации.