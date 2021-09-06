Введенный в Марий Эл из-за лесных пожаров режим ЧС отменят с 7 сентября

"Режим ЧС завтра, во вторник, будет отменен", - написал он.

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, введенный 19 августа из-за лесных пожаров, отменят в Республике Марий Эл с 7 сентября. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Александр Евстифеев.

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При этом работы по окарауливанию будут продолжаться до полной ликвидации задымления. По его словам, угрозы населенным пунктам нет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС республики на 1 сентября, площадь тления на месте природного пожара в регионе составляет 6 га.

С 19 августа на территории Марий Эл ввели режим ЧС регионального характера в лесах, установили региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определили Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе Главного управления МЧС России по Марий Эл развернули оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направили на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.