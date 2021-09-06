Эксперт сообщил о росте недобросовестной конкуренции среди управляющих компаний в регионах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Число случаев недобросовестной конкуренции на российском рынке управления многоквартирными домами растет, жилищные инспекции совместно с антимонопольными органами должны установить порядок расследования таких ситуаций. Такое мнение ТАСС высказал член экспертного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Федеральной антимонопольной службе России Павел Склянчук.

"В экспертный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при ФАС поступают жалобы из регионов о том, что участились случаи вбросов поддельных подписных листов за действующую управляющую компанию с целью ее дискредитации. Такая схема нарушает принципы добросовестной конкуренции и негативно отражается на рынке управления многоквартирными домами", - сказал он, уточнив, что с такой ситуацией этим летом столкнулись жители Тюменской области.

В то же время, по его словам, подделкой протоколов могут грешить и сами управляющие компании, которые хотят сохранить дом в лицензируемом реестре домов, находящихся в управлении, затягивая процесс перехода к другой организации, которую собственники выбрали осознанно.

Практика расследования случаев недобросовестной конкуренции антимонопольными органами в России пока не сформирована, поэтому конкуренция на рынке управления многоквартирными домами нередко приобретает нецивилизованные формы, считает Склянчук. "Будет правильно, если жилищные инспекции совместно с антимонопольными органами установят порядок расследования случаев недобросовестной конкуренции на рынке управления многоквартирными домами, либо этим должны заниматься саморегулируемые организации в сфере ЖКХ", - сказал собеседник агентства.