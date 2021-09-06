В Ингушетии задержали четырех сторонников ИГ, готовивших теракты

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ФСБ задержала четырех сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ, готовивших теракты в Ингушетии, в том числе нападения на правоохранителей с использованием взрывных устройств. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД, Росгвардией пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ, запрещена в РФ), причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия, - отметили в ЦОС. - Задержаны четыре гражданина Российской Федерации".

В ФСБ сообщили, что они установили через Интернет контакты с членами ИГ "с целью координации своей деятельности по подготовке и совершению террористических преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде террористической идеологии среди граждан Российской Федерации".

У задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления, в средствах связи обнаружена переписка с членами террористической организации, подтверждающая их преступные намерения.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета, в отношении четырех жителей Ингушетии возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), п. 5 ч. 33, ч. 2 ст. 205.5 ("Пособничество в участии в деятельности террористической организации") и 205.6 ("Несообщение о преступлении") УК РФ. В числе задержанных два жителя Сунжи, которые дали присягу верности лидеру ИГ. Два других жителя республики дали согласие оказывать пособническую помощь в виде участия в поиске мест размещения лагеря для скрытого нахождения участников террористической организации, хранения средств совершения преступления, планирования преступлений и реализации других задач террористической организации. Все четверо арестованы судом.