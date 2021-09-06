В Воронеже в ДТП с участием семи автомобилей пострадали два человека

ВОРОНЕЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Пассажирская маршрутка в Воронеже, по предварительным данным, спровоцировала ДТП с участием еще шести автомобилей, в маршрутке пострадали два человека. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

"По предварительным данным, в ДТП пострадали двое пассажиров из маршрутки "Газель" 1953 и 2000 годов рождения", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что ДТП произошло в Воронеже в 08:30 мск 6 сентября. "В Воронеже на улице Ворошилова, 17, водитель маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту № 70М 1976 года рождения <...> не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем "Лада Гранта". После этого "Газель" допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями "Део Матиз" и "Лада Ларгус". После этого машину "Лада Ларгус" отбросило на припаркованные автомобили "Ниссан", "Рено Логан" и "Мазда", - сообщила она.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.